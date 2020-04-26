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Пандемия коронавируса нового типа

У врачей горбольницы и скорой помощи в Улан-Удэ выявили коронавирус

Всего в регионе зарегистрировали 23 новых случаев заражения

ТАСС, 26 апреля. Случаи заражения новым коронавирусом зарегистрированы в городской больнице Улан-Удэ, среди заразившихся есть и врачи скорой помощи, сообщает в воскресенье пресс-служба Минздрава Республики Бурятия.

"За минувшие сутки прирост заболеваемости в республике составил 23 случая, 10 из которых - от очага в городской больнице №4. В эпидпроцесс вовлечена и служба скорой помощи больницы. Весь медицинский персонал изолирован в обсерваторе. Система здравоохранения изыскивает возможности для замены персонала больницы", - говорится в сообщении.

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Власти привлекают медицинских врачей и медсестер из других медицинских организаций. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова выразила благодарность всем, кто вышел на смену в городской больнице.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на утро воскресенья зарегистрировано 209 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 69 человек, умерли двое, проходят лечение в стационарах 138 больных. В отделении реанимации находятся трое тяжелых взрослых пациента с COVID-19, один больной - на искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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