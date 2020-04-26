"Яндекс.Переводчик" начал переводить с якутского языка

ЯКУТСК, 26 апреля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Переводчик" при содействии Национальной библиотеки Якутии начал переводить якутский язык на 98 языков и обратно. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".

Событие произошло накануне Дня республики, который отмечается ежегодно 27 апреля. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе СССР. 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.

"По данным переписи населения 2010 года, якутским языком владеют более 450 тыс. человек, проживающих в основном на территории Якутии. Теперь люди, которые говорят и пишут на якутском, могут использовать переводчик для чтения текстов на иностранном языке", - рассказали в компании.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, цифровизация культурного наследия коренных народов Арктики имеет жизненно важное значение для сохранения культурной самобытности народов. "Потенциал Национальной библиотеки Якутии позволяет сегодня создать центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии для формирования единого пространства знаний на основе оцифрованных текстовых, аудиовизуальных, архивных, музейных артефактов, собранных в единую цифровую платформу", - отметил Николаев.

Сохранить культурное наследие

Как считает научный сотрудник Национальной библиотеки Якутии, инициатор поддержки якутского языка в машинных переводчиках Алексей Иванов, машинные переводчики - один из важных инструментов по сохранению исчезающих языков. "Качество машинного перевода для якутского языка уже приближается к человеческому, но еще требует совершенствования. По моему мнению, компания "Яндекс" является единственной компанией в мире, которая ведет работу по сохранению языков народов России с помощью машинного перевода", - рассказал Иванов.

Он отметил, что, как и для многих других языков народов России, для якутского языка существует мало параллельных текстов, необходимых для обучения машинного переводчика. В Якутии команде "Яндекса" помогли энтузиасты, которые собрали около 50 тысяч фраз на якутском и их переводы на русский. "Идея создать машинный перевод для якутского языка возникла еще в 2017 году. Последние полтора года на общественных началах ведется сбор двуязычных русско-якутских текстов, подготовка эталонных якутско-русских переводов для оценки качества перевода", - отметил Иванов.

Национальная библиотека Якутии планирует формировать большие данные в сервис электронной библиотеки с целью увеличения присутствия якутского языка в киберпространстве. "Фонд электронной библиотеки на начало года составляет более 30 тыс. документов. Сегменты расширяются каждый день. Появление якутского языка в "Яндекс.Переводчике" сделает доступнее литературное наследие Якутии для всего мира", - отметила директор библиотеки Саргылана Максимова.

Якутский язык наряду с русским является одним из официальных языков Республики Саха (Якутия) и относится к тюркской семье языков, в которой образует отдельную ветвь.