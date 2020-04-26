Зона в огне. Чернобыльская АЭС 34 года спустя

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Чернобыльская трагедия 1986 года спустя 34 года вновь напоминает о себе тревожными сводками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и сообщениями о самоотверженных действиях спасателей. На этот раз идет борьба с масштабными пожарами, охватившими покинутые села и густой лес зараженных территорий чернобыльской зоны отчуждения.

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Служба по чрезвычайным ситуациям Европейского союза опубликовала данные спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства Sentinel2, из которых следует, что огнем уничтожено не менее 12,7 тыс. га территорий зоны. Пламя ценой немалых усилий удалось остановить на расстоянии около 1,6 км от нового укрытия на ЧАЭС, огонь чудом не поглотил хранилища ядерных отходов и других инфраструктурных объектов на этой территории, а также примыкающий к станции город Припять. Между тем он уничтожил 12 сел, жители которых были эвакуированы еще в 1986 году, значительно выгорел также известный "рыжий лес", который 34 года назад принял на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли и приобрел буро-красный цвет. Первые очаги пламени в чернобыльской зоне были зафиксированы в разных точках еще 4 апреля, но они довольно быстро увеличились в размерах из-за порывов ветра и густо заросшей местности. К тушению привлекалась пожарная авиация, различная тяжелая военная техника и тысячи сотрудников спасательных служб. Несколько человек, которых подозревают в умышленных поджогах, были задержаны, их ждут судебные вердикты.

ЧАЭС, как и вся зона отселения, всегда была территорией особого интереса для туристов. Так называемые сталкеры пробирались сюда нелегально. С 2010 года в стране официально действуют экскурсионные туры, они проходят по согласованным с властями маршрутам. Несмотря на стоимость такой экскурсии, доходящую до нескольких сотен долларов, людей привлекает возможность воочию увидеть, как ведет себя природа спустя десятилетия после вынужденного ухода человека. В 2019 году интерес к необитаемым уголкам Полесья вырос в разы с выходом в прокат телевизионного мини-сериала "Чернобыль", созданного американским телеканалом HBO. По данным Ассоциации чернобыльских туроператоров, в прошлом году туда официально съездили 124 тыс. туристов, при этом в 2020 году заявлялись планы удвоить эту цифру - до 250 тыс. человек.

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Однако Украина с 12 марта на всеобщем карантине из-за вспышки нового коронавируса, закрыто внутреннее пассажирское транспортное сообщение и почти все международные пункты пропуска, жесткие ограничительные меры в связи с пандемией введены во многих странах мира. Эти меры временные, а вот последствия пожаров в зоне отчуждения носят местами уже необратимый характер. По разным оценкам, огонь уничтожил там не менее трети туристических достопримечательностей, которые восстановить уже невозможно. Серьезный урон был нанесен огнем местной экосистеме и животным, многие из которых числятся в Красной книге. На карантине Администрация ЧАЭС приняла решение с 19 марта из-за пандемии коронавируса перевести персонал станции на особый режим работы. На рабочих местах остался лишь оперативный персонал, отвечающий за ядерную и радиационную безопасность АЭС, которая официально прекратила выдавать киловатты почти 20 лет назад. Введен запрет на посещение станции иностранными специалистами. В измененном в условиях надвигающегося кризиса государственном бюджете Украины были урезаны чернобыльские проекты. В целом Государственное агентство по управлению зоной отчуждения недополучит $9,5 млн.

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Из них больше всего списано со статьи по поддержанию в безопасном состоянии объекта "Укрытие" (так называемый саркофаг, возведенный над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС) и мерам по снятию с эксплуатации ЧАЭС - $5,6 млн. Кроме того, еще чуть менее $2 млн недосчитается в этом году программа по поддержанию экологически безопасного состояния в зоне отчуждения. Было также решено обнулить финансирование государственного инвестиционного проекта "Восстановление объектов транспортной инфраструктуры зоны отчуждения" (более $2 млн). Само по себе сокращение украинского финансирования могло бы означать не остановку, а лишь возможное растягивание проектов во времени, поскольку большинство из них финансируются за счет донорских средств - Счета ядерной безопасности и чернобыльского фонда "Укрытие", администрируемых Европейским банком реконструкции и развития. Вопрос, скорее, в другом: смогут ли страны-доноры, в числе которых и РФ, и далее финансово участвовать в этих фондах, учитывая всеобщую борьбу с пандемией и ожидающие всех экономические проблемы. Чернобыльские проекты Ключевым проектом на ЧАЭС принято считать так называемый Новый безопасный конфайнмент (НБК) - арочную конструкцию, которая в конце 2016 года накрыла собой "Укрытие" и в последующем будет задействована в постепенном демонтаже как саркофага, так и разрушенного реактора под ним. Срок службы НБК рассчитан на 100 лет, в настоящее время продолжаются процедуры по введению его в эксплуатацию, которые состоят из множества этапов. Летом 2019 года был подписан контракт на так называемый ранний демонтаж нестабильных конструкций "Укрытия", которые должны быть произведены до конца 2023 года. "Работы будут проводиться в условиях повышенной ядерной и радиационной опасности. Кроме того, конструкции "Укрытия" свободно опираются и удерживаются на опорах только под воздействием силы тяготения", - пояснили на ЧАЭС. Подрядчику предстоит одновременно частично демонтировать и тут же временно укреплять саркофаг, поскольку существуют риски обрушения "Укрытия", что приведет к выбросу радиации внутрь самого НБК.

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