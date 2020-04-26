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Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму прибывших из Испании моряков направили в обсерватор на 14 дней

Моряки вернулись в Крым из Калининграда, куда они прибыли из Лас-Пальмаса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Сорок российских моряков из Лас-Пальмаса - жители Республики Крым и Севастополя - прибыли в воскресенье утром в аэропорт Симферополя, они помещены в обсерватор на 14 дней, сообщил ТАСС зампредседателя Совета министров республики Игорь Михайличенко.

В субботу в Калининград прибыли 150 российских моряков, которые из-за коронавируса не могли покинуть город Лас-Пальмас в Испании после завершения работы в море. Моряки из Крыма вылетели в свой регион из Калининграда чартерным рейсом.

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"Утром в воскресенье, в 5:45 мск прибыли моряки и направлены в обсерватор, там они будут находиться 14 дней. Это 30 моряков из Республики Крым и 10 из Севастополя", - сообщил Михайличенко.

Как ранее ТАСС пояснили в региональном отделении Российского профессионального союза моряков (РПСМ), Лас-Пальмас - базовый порт, где происходит смена экипажей и проводится ремонт многих рыболовецких судов, "работающих на Африку". Около 100 моряков из Калининграда, порядка 50 крымчан и более 20 моряков из регионов Северо-Запада, закончив работу, не могли покинуть Лас-Пальмас из-за ограничений по коронавирусу.

Кроме того, в Лас-Пальмасе оставались и 200 рыбаков, работающих на мурманские компании. По оценке профсоюза, в подобной ситуации в мире оказались уже несколько десятков тысяч моряков и рыбаков из России, а к лету их число может удвоиться.

В Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 1 029 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 830 человек, в стационарах - 85, изолировано в обсерваторы - 114 человек. По данным Роспотребнадзора, всего в регионе было выявлено 67 заразившихся, из них 29 выздоровели, на лечении в удовлетворительном состоянии остаются 38 человек.

Теги
ИспанияРоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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