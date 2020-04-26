В Ставропольском крае число заразившихся коронавирусом выросло на 36

ТАСС, 26 апреля. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в Ставропольском крае до 421. За сутки инфекция была выявлена у 36 человек, сообщил на странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.
"Дорогие земляки! Новый день принес нам изменение статистики по коронавирусу. К сожалению, не в лучшую сторону. На сегодня коронавирусная инфекция выявлена еще у 36 человек. Таким образом, за все время в Ставропольском крае зарегистрирован 421 случай заболевания", - говорится в сообщении.
Инфекция выявлена у 42 детей, в тяжелом состоянии находятся 18 человек, в состоянии средней степени тяжести - 62, выздоровело 73 пациента, шесть умерли.
"Список территорий, где не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, сокращается. Сейчас это только Апанасенковский и Труновский районы, город Лермонтов", - отметил губернатор.