В Северной Осетии число заразившихся коронавирусом превысило 400

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Северной Осетии увеличилось за сутки на 53, всего в республике выявлен 401 случай инфицирования. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По данным на 26 апреля, в Северной Осетии зарегистрирован 401 случай (+53 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией, 286 человек находятся на амбулаторном лечении, 56 человек проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 57 человек выздоровели", - говорится в сообщении.