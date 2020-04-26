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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии число заразившихся коронавирусом превысило 400

При этом 286 человек находятся на амбулаторном лечении

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Северной Осетии увеличилось за сутки на 53, всего в республике выявлен 401 случай инфицирования. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По данным на 26 апреля, в Северной Осетии зарегистрирован 401 случай (+53 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией, 286 человек находятся на амбулаторном лечении, 56 человек проходят лечение в медицинских учреждениях республики, 57 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

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Под медицинским наблюдением находятся 1 222 человека, сняты с медицинского наблюдения 2 312.

Резервная республиканская клиническая больница (РКБ) начала прием пациентом с коронавирусом, она готова развернуть 350 коек. В случае необходимости подключатся Ардонская и Пригородная районные больницы. По мнению главы республики Вячеслава Битарова, в данной работе необходимо задействовать поликлиническое звено и проводить качественную сортировку больных на стационарных и амбулаторных.

Всем участковым врачам поручено вести разъяснительную работу на своих участках, заблаговременно выявлять и оказывать необходимую помощь пациентам.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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