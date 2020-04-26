Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 128 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 175", - сказала Ракова.
Заммэра добавила, что в каждом конкретном случае инфицирования лечение назначает врач, в зависимости от симптомов и тяжести заболевания и в соответствии с российскими и международными рекомендациями. После лечения проводятся специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек. По данным на 25 апреля, в Москве число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составило 39 509. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.