Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 128 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 175", - сказала Ракова.