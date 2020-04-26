Спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Украинские спасатели продолжают в воскресенье ликвидацию пожаров в Житомирской области и очагов тления в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, опубликованном на правительственном интернет-портале .

"По состоянию на 07:00 26 апреля пожары в лесных массивах Овручского района локализованы, - сообщает ведомство. - Силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств по тушению отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в Выступовицком и Словечанском лесничествах. К тушению привлечены 638 человек и 91 единица техники, из них от ГСЧС 73 человека личного состава и 18 единиц техники".

ГСЧС Украины также сообщает, что сотрудники ведомства продолжают ликвидацию пожара в Поясковском лесничестве в Олевском районе на Житомирщине, где 23 апреля возникло возгорание сухой травы и лесного массива на территории около 200 гектаров. "К тушению привлечены 126 человек и 22 единицы техники", - передает госслужба.

По данным ГСЧС, очаги тления в Чернобыльской зоне пока окончательно не ликвидированы. "В зоне отчуждения и обязательного отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь Государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств", - сообщает служба. Основные усилия направлены на локализацию двух очагов тления пней, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных полос привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и пять путепрокладчиков Вооруженных сил. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, в том числе два вертолета, которые 25 апреля сбросили на очаги горения 114 тонн воды. С начала работ авиация сбросила на районы пожаров в Чернобыльской зоне 5 тыс. 130 тонн воды.