В Нижегородскую область прибыла партия из 750 тыс. масок и 50 тыс. защитных костюмов

"Правительством региона было закуплено две партии медицинских масок у разных поставщиков - 500 и 250 тыс. единиц, а также 50 тыс. костюмов. Защитные средства в первую очередь будут направлены в медицинские учреждения, чтобы обеспечить нарастающую потребность в таких изделиях. Также маски поступят в правоохранительные органы и организации, работники которых постоянно контактируют с другими людьми", - цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

ТАСС, 26 апреля. Партия из 750 тыс. масок и 50 тыс. защитных костюмов прибыла в Нижегородскую область, их направят в медицинские учреждения, часть масок - в розничную продажу, сообщается в воскресенье на сайте правительства региона.

По его словам, часть партии направят в государственные аптеки для розничной продажи по цене от 12 до 27 рублей. "Очень важно, что нам удалось закупить и 50 тыс. защитных костюмов типа "Тайвек". Их используют при работе с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, в ведущих клиниках, например, в московской "Коммунарке", - добавил Никитин.

Губернатор также отметил, что власти ведут переговоры о доставке других крупных партий средств защиты. Планируется, что в регион они будут поступать в конце следующей недели.

Нижегородская область - на четвертом месте в РФ по числу заразившихся коронавирусной инфекцией. Там зафиксировано более 1,2 тыс. случаев. 92 человека выздоровели, восемь умерли. По сведениям федерального оперативного штаба, в России зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.