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Пандемия коронавируса нового типа
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В Абхазии умер первый пациент с коронавирусом

Сообщается, что женщина 1925 года рождения более недели отказывалась от госпитализации

СУХУМ, 26 апреля. /ТАСС/. Жительница Абхазии 1925 года рождения, у которой 11 апреля был выявлен коронавирус, в воскресенье умерла в Гудаутском центральном госпитале из-за осложнений. Об этом говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

"Пациентка 1925 года рождения, находящаяся в Гудаутском госпитале, скончалась ранним утром 26 апреля от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний. Диагноз COVID-19 был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели отказывалась от госпитализации, дав согласие на нее лишь 20 апреля после значительного ухудшения состояния", - говорится в сообщении.

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АбхазияПандемия коронавируса нового типа
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