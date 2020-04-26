{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Все пациенты с коронавирусом выписаны из больниц Уханя

В общей сложности из китайских больниц выписали 63 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией
Описание
© Xiao Yijiu/Xinhua via AP

ТАСС, 26 апреля. Все пациенты с коронавирусом нового типа, госпитализированные в китайском городе Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка инфекции, выписаны из больниц. Об этом, как передало в воскресенье агентство Синьхуа, сообщил на пресс-конференции представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его словам, такого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, которые были направлены в этот город со всей страны для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в воскресенье Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР информировал о выписке из больниц Уханя 11 пациентов. В общей сложности из китайских больниц были выписаны 63 604 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 46 452 из которых проходили лечение в Ухане.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В ФРГ заявили, что дипломаты КНР просили позитивно оценить борьбу Китая с пандемией
Посольство Китая в Берлине в ответ назвало эти заявления ложными и безответственными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС