В ФРГ заявили, что дипломаты КНР просили позитивно оценить борьбу Китая с пандемией

БЕРЛИН, 26 апреля. /ТАСС/. МВД ФРГ утверждает, что китайские дипломаты пытались связаться с сотрудниками этого ведомства и других германских министерств, чтобы навязать им высказывания в положительном ключе об усилиях КНР в борьбе с коронавирусом. Позицию германского министерства, выраженную в ответе МВД на запрос депутата Бундестага от фракции "зеленых" Маргарете Баузе, приводит в воскресенье газета Welt am Sonntag . Вместе с тем посольство Китая в Берлине уже опровергло подобные утверждения, назвав их ложными и безответственными.

В правительстве Германии отметили, что не пошли на призывы подчеркивать исключительно положительную роль Китая в усилиях по недопущению распространения инфекции. "С точки зрения правительства ФРГ, прозрачность играет центральную роль в успешной борьбе с пандемией", - говорится в ответе кабмина. Там заверили, что "дали ясно понять" это китайской стороне.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран мира и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.