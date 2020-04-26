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75-летие Победы

Слуцкий: заявление Путина и Трампа должно быть услышано теми, кто переписывает историю

Публичное признание заслуг американских и советских солдат очень важно в свете многократных попыток переписывания истории, считает депутат

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совместное заявление президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе должно быть услышано в тех странах Европы, где сносятся памятники и переписывается история Второй мировой войны. Такое мнение в воскресенье журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, публичное признание "военных заслуг и американских, и, прежде всего, советских солдат в разгроме гитлеровской Германии имеет серьезное значение на фоне многократных попыток переписывания истории Второй мировой войны на Западе". "Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе должно отрезвить адептов исторической лжи, - сказал Слуцкий. - Надеюсь, что заявление будет оценено и услышано и в европейских столицах, где сегодня на государственном уровне ведется война с памятниками воинам-освободителям, а в учебниках истории роль СССР в победе над фашизмом вымарывается искусственным образом".

Слуцкий также считает, что заявление двух президентов "дает надежду на то, что "дух Эльбы" все еще возможно восстановить в российско-американских отношениях как символ общности подходов к современным вызовам и угрозам". "Это в первую очередь вопросы борьбы с пандемией, и стратегической стабильности, и безопасности на планете", - уточнил глава комитета.

В субботу пресс-служба Кремля сообщила о том, что лидеры двух стран приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. В нем говорится, что "это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима". Президенты России и США подчеркнули, что "дух Эльбы" является примером того, как Москва и Вашингтон "могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТрамп, Дональд75-летие Победы
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