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Пандемия коронавируса нового типа

В Токио впервые за две недели число новых случаев заражения упало ниже 100

Речь идет о 72 случаях

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Токио в воскресенье впервые упало ниже отметки 100. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

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По данным токийских властей, в воскресенье было выявлено 72 новых случая заражения новым коронавирусом. Днем ранее этот показатель был на отметке 103, а неделю назад - 107. Общее число заразившихся на территории Токио составляет 3 908 человек, а по всей стране - свыше 13,9 тыс. человек. Жертвами коронавируса в Японии к настоящему моменту стали 373 человека.

С 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю начал действовать режим ЧС, объявленный премьер-министром Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства ввел режим ЧС по всей стране до 6 мая. Главная цель таких мер - сократить число контактов между людьми на 80%, а также предотвратить активные поездки по стране в период праздников в конце апреля - начале мая.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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