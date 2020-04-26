Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

РИМ, 26 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью, подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния.

"Да, Джульетто не стало", - сказала она. По ее словам, у Кьезы произошел инфаркт. Вызванные на помощь медики не сумели помочь. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

Кьеза был хорошо известен в России, где в разные годы представлял ведущие издания. Сначала был корреспондентом L'Unita, затем газеты La Stampa и ряда телевизионных каналов. Кьеза стал свидетелем болезненных событий, связанных с распадом СССР. Именно он задавал острые вопросы на пресс-конференциях представителям тогдашнего руководства. Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, у которого Кьеза не раз брал интервью. Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.

В 2004 году Кьеза был избран в Европарламент, продолжая заниматься вопросами, связанными с отношениями ЕС и России, а также странами постсоветского пространства. Кьеза - автор нескольких резонансных книг, которые в том числе были переведены на русский. До последнего дня Кьеза, который вел собственный блог, вел активную общественную деятельность, создав сеть "Пандора-ТВ". Журналист и авторитетный обозреватель представлял независимую трактовку последних международных событий, в том числе причины украинского кризиса, арабских революций, войны в Сирии.

Кьеза всегда придерживался достаточно критической позиции в отношении США, всегда давал широкое представление о международной политике, не следуя навязанной центральными СМИ линии. В последние недели опытный журналист затрагивал тему коронавируса. В частности, последняя публикация на его странице в Facebook была сделана накануне вечером. Он разместил запись "Пандора-ТВ" видеоконференции, в которой сам участвовал, под названием "Освободимся от вируса войны". В аннотации написано: "Всемирный банк и ВОЗ - новые средства войны?"

Конференция была приурочена к 75-летию освобождения от фашизма и нацизма, которое отмечалась в Италии 25 апреля. Кьеза всегда участвовал в мероприятиях по случаю Дня освобождения, но в этом году все они были отменены из-за пандемии. По свидетельствам друзей, которые накануне обменивались с журналистом поздравлениями, он неважно себя чувствовал из-за низкого давления.