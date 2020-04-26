{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 288 человек

Это минимум с 19 марта
Описание
© EPA-EFE/MARCIAL GUILLEN

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 288 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавируса нового типа. Об этом сообщил в воскресенье Минздрав королевства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Данный показатель стал самым низким с 19 марта. Антирекорд по смертности был зафиксирован в стране 1 апреля - тогда жертвами эпидемии за сутки стали 950 пациентов. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 23 190.

Число инфицированных, обнаруженных при помощи ПЦР-тестов, составило 207 634 и выросло за сутки на 1 729. Выздоровели с начала эпидемии 98 732 пациента, этот показатель вырос за 24 часа на 3 024. По данным газеты El Pais, среди инфицированных более 37,5 тыс. - медперсонал.

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. С воскресенья власти страны решили ввести послабления для детей, которым теперь можно выходить на прогулку.

Теги
ИспанияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Брунее за неделю не зарегистрировали ни одного случая заражения новым коронавирусом
Общее число заразившихся до сих пор составляет 138
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС