Вернувшихся из Денпасара жителей Самарской области отправили в обсерватор

"В Самаре в обсерватор отправили 28 человек", - говорится в сообщении.

САМАРА, 26 апреля. /ТАСС/. Жители Самарской области, в воскресенье прибывшие в регион рейсом из Денпасара, направлены в обсерватор, сообщает региональное правительство.

Среди помещенных в обсерватор 20 человек из Самарской области, остальные - из Волгоградской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Челябинска и Свердловской области. Они пробудут 14 дней в обсерваторе в Самаре, а затем отправятся в свои регионы.

Как отметили в правительстве, один человек отказался отправиться в обсерватор. Сейчас он находится в аэропорту, решается вопрос о его принудительной изоляции.

Также в Самару прибыли жители Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областей. По договоренности с главами регионов, достигнутой ранее, они будут доставлены в свои субъекты федерации.

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" с более чем 200 россиянами на борту прибыл из Денпасара в Самару в воскресенье. Часть пассажиров вышла в Самаре, остальные отправились в Сочи.