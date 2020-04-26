{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Вернувшихся из Денпасара жителей Самарской области отправили в обсерватор

Они проведут там 14 дней

САМАРА, 26 апреля. /ТАСС/. Жители Самарской области, в воскресенье прибывшие в регион рейсом из Денпасара, направлены в обсерватор, сообщает региональное правительство.

"В Самаре в обсерватор отправили 28 человек", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Среди помещенных в обсерватор 20 человек из Самарской области, остальные - из Волгоградской области, Санкт-Петербурга, Владимирской области, Челябинска и Свердловской области. Они пробудут 14 дней в обсерваторе в Самаре, а затем отправятся в свои регионы.

Как отметили в правительстве, один человек отказался отправиться в обсерватор. Сейчас он находится в аэропорту, решается вопрос о его принудительной изоляции.

Также в Самару прибыли жители Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областей. По договоренности с главами регионов, достигнутой ранее, они будут доставлены в свои субъекты федерации.

Вывозной рейс авиакомпании "Россия" с более чем 200 россиянами на борту прибыл из Денпасара в Самару в воскресенье. Часть пассажиров вышла в Самаре, остальные отправились в Сочи.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Брунее за неделю не зарегистрировали ни одного случая заражения новым коронавирусом
Общее число заразившихся до сих пор составляет 138
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС