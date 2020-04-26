{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 6 361

Общее число инфицированных достигло 80 949
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 6 361, до 80 949, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Прирост заболевших, по данным штаба, составил в общем 8,5% и зафксирован в 85 регионах. При этом в 2 920 (45,9%) новых случаев являются бессимптомными.

В штабе также сообщили, что за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 517 человек, за весь период - 6 767.

За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, за весь отчетный период -747 человек.

Как следует из данных штаба, среднесуточный рост числа заразившихся на этой неделе замедлился до 9,5% с 15,3% неделей ранее. Рост количества инфицированных составил за семь дней 88,9% против 171,1% на прошлой неделе.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе 153 в Нижегородской области, 151 в Санкт-Петербурге, 105 в Мурманской области, 103 в Республике Дагестан.

Выписаны по выздоровлению 517 россиян в 46 регионах, включая 29 человек в Санкт-Петербурге, 29 человек в Ивановской области, 26 человек в Пензенской области, 24 человека в Республике Коми и 22 человека в Орловской области.

Среди новых летальных исходов 4 зафиксировано в Санкт-Петербурге, по два в Республике Марий-Эл, Калининградской и Самарской областях. По одному человеку умерли в Коми, Карачаево-Черкесии и Чувашии, Ставропольском, Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, Брянской, Волгоградской, Тульской, Омской, Псковской, Тверской, Ростовской, Иркутской и Новгородской областях.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Брунее за неделю не зарегистрировали ни одного случая заражения новым коронавирусом
Общее число заразившихся до сих пор составляет 138
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС