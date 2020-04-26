Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 6 361

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки возросло на 6 361, до 80 949, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Прирост заболевших, по данным штаба, составил в общем 8,5% и зафксирован в 85 регионах. При этом в 2 920 (45,9%) новых случаев являются бессимптомными.

В штабе также сообщили, что за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 517 человек, за весь период - 6 767.

За сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом, за весь отчетный период -747 человек.

Как следует из данных штаба, среднесуточный рост числа заразившихся на этой неделе замедлился до 9,5% с 15,3% неделей ранее. Рост количества инфицированных составил за семь дней 88,9% против 171,1% на прошлой неделе.

Новые случаи зафиксированы в 83 регионах страны, в том числе 153 в Нижегородской области, 151 в Санкт-Петербурге, 105 в Мурманской области, 103 в Республике Дагестан.

Выписаны по выздоровлению 517 россиян в 46 регионах, включая 29 человек в Санкт-Петербурге, 29 человек в Ивановской области, 26 человек в Пензенской области, 24 человека в Республике Коми и 22 человека в Орловской области.

Среди новых летальных исходов 4 зафиксировано в Санкт-Петербурге, по два в Республике Марий-Эл, Калининградской и Самарской областях. По одному человеку умерли в Коми, Карачаево-Черкесии и Чувашии, Ставропольском, Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, Брянской, Волгоградской, Тульской, Омской, Псковской, Тверской, Ростовской, Иркутской и Новгородской областях.