Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 3 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, достигло 3077. За сутки заразился еще 151 человек, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Диагноз первому заразившемуся в Петербурге поставили 4 марта. Более чем через месяц, 16 апреля, общее число инфицированных составило 1 083, 22 апреля в регионе было зафиксировано 2 267 случаев. Кроме того, по данным оперативного штаба, за сутки выздоровели еще 29 человек, общее число выздоровевших достигло 489. Четыре пациента с коронавирусом умерли, всего в регионе 27 умерших.

В пресс-службе администрации губернатора Петербурга в воскресенье журналистам сообщили, что за последние сутки в городе обследовали на коронавирус 8 410 человек. На карантине находятся 3 740 человек, из которых 54 - в обсерваторе, 493 - на самоизоляции, 3 193 - контактные. В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 466 обращений, о прибытии из другой страны на территорию России сообщили 11 человек. В городскую службу скорой помощи направлено 46 обращений, в полицию - 151, остальные звонки были справочного характера.

В Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 700 человек, выздоровели 80. Регион занимает восьмое место по общему числу заразившихся в России.

"Мы имеем некую стабильность, то, что мы публикуем сегодня, это число зараженных, которые заразились раньше. Это либо те, кто уже находится под наблюдением, либо те, кто был в контакте [с заразившимися], очень многие - вообще без симптоматики <...> Стоит подождать неделю, как минимум, чтобы говорить о плато. Самое показательное - то, что будет по окончании майских праздников, как мы выдержим режим самоизоляции", - прокомментировала ТАСС данные по Ленинградской области руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Историк.

О вирусе

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.