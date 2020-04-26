Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к 42,5 тыс.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 2 971, до 42 480. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Число инфицированных в Московской области увеличилось на 576 и составило 9 070, следует из данных штаба.

Согласно данным, по выздоровлению в Москве за сутки выписаны 128 человек. Среди летальных случаев 38 зафиксировано в Москве, два - в Московской области.