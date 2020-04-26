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Пандемия коронавируса нового типа
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Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к 42,5 тыс.

В столице выявили 2 971 новый случай заражения
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 2 971, до 42 480. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Число инфицированных в Московской области увеличилось на 576 и составило 9 070, следует из данных штаба.

Согласно данным, по выздоровлению в Москве за сутки выписаны 128 человек. Среди летальных случаев 38 зафиксировано в Москве, два - в Московской области. 

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По информации штаба, более 80% из новых выявленных в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией - это граждане не старше 65 лет. "41,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% - старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В данную новость были внесены изменения (12:49 мск) - добавлены подробности.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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