Число заразившихся коронавирусом в Москве приблизилось к 42,5 тыс.

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 2 971, до 42 480. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Число инфицированных в Московской области увеличилось на 576 и составило 9 070, следует из данных штаба.
Согласно данным, по выздоровлению в Москве за сутки выписаны 128 человек. Среди летальных случаев 38 зафиксировано в Москве, два - в Московской области.
По информации штаба, более 80% из новых выявленных в Москве пациентов с коронавирусной инфекцией - это граждане не старше 65 лет. "41,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5% - от 46 до 65 лет, 12% - от 66 до 79 лет, еще 6% - старше 80 лет. Также 4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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