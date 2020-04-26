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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство РФ собирает и передает помощь оставшимся в Аргентине россиянам

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посол уговаривал воспользоваться специально предоставленной для россиян возможностью - улететь испанскими авиалиниями до Мадрида, а затем в Москву, но они отказались

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российское посольство в Аргентине организовало сбор необходимых вещей для соотечественников, остающихся в стране из-за пандемии коронавируса, а также продолжает оказывать им всю возможную помощь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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"Сначала посол уговаривал воспользоваться специально предоставленной для россиян возможностью - улететь испанскими авиалиниями до Мадрида, а затем в Москву. Люди отказались, каждый по свои причинам. В основном не устроила цена. Теперь посольство помогает оставшимся, организуя помощь и собирая вещи", - написала Захарова. Текст она сопроводила фотографиями граждан, получивших от посольства коробки с помощью.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в республике выявлено более 3,7 тыс. случаев инфицирования, 179 человек умерли. 19 марта президент Альберто Фернандес объявил о введении общего карантина. Он продлен до 10 мая.

Теги
АргентинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаФернандес, АльбертоПандемия коронавируса нового типа
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