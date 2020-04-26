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Пандемия коронавируса нового типа

В Брунее за неделю не зарегистрировали ни одного случая заражения новым коронавирусом

Общее число заразившихся до сих пор составляет 138

БАНГКОК, 26 апреля. /ТАСС/. Власти Брунея за неделю не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили в воскресенье в министерстве здравоохранения страны, общее число заразившихся до сих пор составляет 138.

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В период с 19 по 26 апреля в стране вылечились восемь человек. В больницах Брунея на лечении остаются 14 человек, двое из них находятся в критическом состоянии. Согласно информации Минздрава, на карантине побывали 2 445 человек, сейчас в изоляции продолжают оставаться 119 человек. С января врачи провели 12 981 тест на наличие коронавируса.

9 марта в Брунее, население которого составляет более 400 тыс. человек, был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. С 23 марта с целью предотвращения распространения коронавируса в страну запрещен въезд иностранцам. 27 марта в Брунее была зарегистрирована первая смерть из-за коронавируса.

Теги
БрунейПандемия коронавируса нового типа
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