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Годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Лукашенко предложил активнее возрождать пострадавшие от чернобыльской катастрофы регионы

Белорусский президент считает возможным создание в пострадавших районах многопрофильных объединений, холдингов в сфере сельхозпроизводства, лесного хозяйства

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Пострадавшие от чернобыльской катастрофы регионы Белоруссии необходимо активнее возрождать, создавая на таких территориях новые производства. Об этом заявил в воскресенье президент страны Александр Лукашенко, посещая Наровлянский район Гомельской области.

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"Сегодня люди понимают, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба.

Белорусский президент считает возможным создание в пострадавших районах многопрофильных объединений, холдингов в сфере сельхозпроизводства, лесного хозяйства. "Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение", - отметил глава республики.

Лукашенко поручил министерству по чрезвычайным ситуациям доложить, что сейчас происходит в 30-километровой зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Президент считает возможным заняться развитием и этих территорий, досконально изучив ситуацию. "Это небольшой кусок земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть, каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет. А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", - заявил президент Белоруссии.

Традиционно 26 апреля - в день катастрофы на Чернобыльской АЭС - Лукашенко посещает пострадавшие от аварии регионы страны.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаГодовщина аварии на Чернобыльской АЭС
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