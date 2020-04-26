В Сочи из Индонезии прибыл самолет с российскими туристами

СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс из Денпасара (остров Бали, Индонезия) прибыл в Сочи, доставив жителей России на родину. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, ранее самолет совершил промежуточную посадку в Самаре, где вышла часть пассажиров. Всего на борту находились 203 человека, 83 из которых направились в Сочи.