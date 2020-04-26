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В Сочи из Индонезии прибыл самолет с российскими туристами

Прилетевших разместили в обсерваторе на 14 дней

СОЧИ, 26 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс из Денпасара (остров Бали, Индонезия) прибыл в Сочи, доставив жителей России на родину. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Согласно данным, опубликованным в официальном Telegram-канале Минкомсвязи РФ, ранее самолет совершил промежуточную посадку в Самаре, где вышла часть пассажиров. Всего на борту находились 203 человека, 83 из которых направились в Сочи.

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"В Международный аэропорт Сочи прибыл рейс из Денпасара (о. Бали)", - сказал собеседник агентства.

Рейс организован для жителей Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Ростовской, Волгоградской областей, Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Крыма, Краснодарского края, которые были вынуждены задержаться в зарубежных странах из-за пандемии коронавируса. Перелет выполнялся на самолете Boeing 777 вместимостью до 457 пассажиров. Все прибывшие в Сочи пассажиры изолированы на две недели в обсерваторе.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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