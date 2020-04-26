В России число детей-сирот сократилось вдвое за шесть лет

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Число детей-сирот за последние шесть лет в России сократилось в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по результатам исследований, проведенных в Университете прокуратуры РФ по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое - с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году", - уточнили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве пояснили, что созданные в организациях для детей-сирот службы семейного устройства достаточно эффективно выполняют функции по подбору и подготовке граждан, готовых принять их на воспитание в семью.

Вместе с тем ситуацию осложняют законодательные пробелы, в том числе касающиеся вопросов подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, инклюзивного образования, обучения детей-инвалидов. "Например, отсутствие законодательно закрепленного термина "постинтернатное сопровождение" приводит к различному его толкованию и применению органами власти и специализированными организациями. В результате дети остаются без должной защиты", - указали в Генпрокуратуре.

В качестве решения "обозначенных проблем можно предложить принятие федерального закона, регулирующего различные аспекты социальной адаптации детей-сирот, а также совершенствование механизмов обеспечения их жильем, поиск альтернативных форм реализации жилищных прав", отметили в Генпрокуратуре.

В результатах исследования также отмечается, что важно применять комплексный подход: обеспечить раннее выявление социального неблагополучия семей с детьми и реабилитационную работу с ними, а также реформировать существующие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создавать в них условия, приближенные к семейным, применять современные методы развития и воспитания детей при активном участии волонтеров и общественных организаций. Результаты научных исследований направляются в Генеральную прокуратуру и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка.