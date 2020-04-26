Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом

"Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик - это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли", - сказала она в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.

Попова отметила, что согласна с мнением, что майские праздники россиянам лучше пересидеть дома. "Только заменила бы слово "лучше" на "должны". Вот сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома", - добавила глава Роспотребнадзора.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Режим ограничений

Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.

"То, что режим ограничений сыграл свою максимальную положительную роль, это очевидно абсолютно", - сказала она.

Попова подчеркнула, что нарастающая угроза распространения вируса, особенно в городах-миллионниках, была видна сразу же. "Эта угроза должна быть четко понимаема, даже если ее не видеть, соблюдение требований - это единственный путь избежать проблемы, другого сегодня никакого пути нет", - отметила она.

Снижение темпов прироста

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%, сообщила Попова.

"Он (режим самоизоляции - прим. ТАСС) дал очень много. Если мы начинали с темпов прироста почти 30% в сутки, то сегодня мы [видим темпы прироста] меньше 10%. У нас удельный вес случаев бессимптомных превышает 45%, а это тоже результат", - сказала она.

Попова подчеркнула, что сейчас удается выявлять тех людей, которые еще не заболели и наименее заразны, но являются носителями вируса.