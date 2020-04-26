В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Александровской больницы.

"Да, это так. У него был выявлен коронавирус", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о смерти Алексея Филиппова в больнице им. Боткина.