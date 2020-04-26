В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов, у которого выявили коронавирусную инфекцию, умер в клинической инфекционной больнице имени С. П. Боткина. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Александровской больницы.
"Да, это так. У него был выявлен коронавирус", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о смерти Алексея Филиппова в больнице им. Боткина.
В городском комитете по здравоохранению ТАСС также подтвердили информацию о смерти.
По последним данным, в Боткинской больнице на лечении находился 121 медик, заразившийся коронавирусом. Трое из медиков находятся на ИВЛ.
Ранее стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Александровской больницы Санкт-Петербурга Сергея Белошицкого, который умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными. Правительство города выплатит 1 млн рублей семье анестезиолога.
По последним данным, в Петербурге выявлено 3 077 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов РФ, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 489 человек, умерли 27.