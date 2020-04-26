Граждане США смогут улететь из России через Лондон и Париж

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Граждане США, остающиеся на территории РФ, смогут вернуться в ближайшее время домой прямыми рейсами "Аэрофлота" в Нью-Йорк, а также через Лондон и Париж. Об этом сообщила в воскресенье пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс.

"Билеты уже поступили в продажу - на коммерческие рейсы Аэрофлота из Москвы в Нью-Йорк (28 апреля) и из Москвы в Лондон (29 апреля) или Париж (30 апреля) с возможными вариантами перелетов в Соединенные Штаты. За подробностями и приобретением билетов обращайтесь на сайт Аэрофлота", - написала она в Twitter.

Ранее посольство Великобритании в РФ сообщало о том, что подданные королевства, находящиеся в России и желающие вернуться домой, смогут улететь рейсом Москва - Лондон SU 2582 29 апреля.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.