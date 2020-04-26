Главный детский инфекционист Минздрава считает, что карантин следует продлить до 12 мая

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции было бы целесообразно продлить до 12 мая. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

"До 12 мая вполне целесообразно было бы продолжить режим самоизоляции. Ну а дальше, после 12 [мая], смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают", - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Лобзин также подчеркнул, что режим самоизоляции не будет длиться до изобретения вакцины. "Нет, не будет этого вечно, есть законы, биологические, если угодно, эпидемиологические, которые говорят, что этого не будет", - пояснил он.