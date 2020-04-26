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Пандемия коронавируса нового типа

Главный детский инфекционист Минздрава считает, что карантин следует продлить до 12 мая

Юрий Лобзин подчеркнул, что режим самоизоляции не будет длиться до изобретения вакцины

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции было бы целесообразно продлить до 12 мая. Такое мнение высказал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин.

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"До 12 мая вполне целесообразно было бы продолжить режим самоизоляции. Ну а дальше, после 12 [мая], смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают", - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Лобзин также подчеркнул, что режим самоизоляции не будет длиться до изобретения вакцины. "Нет, не будет этого вечно, есть законы, биологические, если угодно, эпидемиологические, которые говорят, что этого не будет", - пояснил он.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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