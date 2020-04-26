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Пандемия коронавируса нового типа

Рособрнадзор совместно с МИД готовит регламент сдачи ЕГЭ для школьников за рубежом

Ранее в Минпросвещения России в целях профилактики коронавируса перенесли ЕГЭ на 8 июня

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Рособрнадзор совместно с Минпросвещения и МИД РФ готовит регламент сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для школьников, оказавшихся во время пандемии коронавируса не в России. Об этом в воскресенье в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Этот вопрос мы прорабатываем с Министерством иностранных дел и Министерством просвещения, у нас на выходе уже два документа", - сообщил Круглинский, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что проблема актуальна и для школ-интернатов и кадетских училищ, поскольку "ребят распустили, и многие из них по факту находятся сейчас в других субъектах РФ". "То есть все эти случаи известны, и все они находятся в работе, в ближайшее время мы выпустим документы, которые будут регламентировать возможность сдачи [ЕГЭ] этими ребятами в максимально комфортных и благоприятных для них условиях", - сообщил Круглинский.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Планируется, что кампания по сдаче экзаменов закончится 11 июля.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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