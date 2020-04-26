Эксперт: источники СМИ, сообщающие об ухудшении здоровья Ким Чен Ына, не внушают доверия

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сообщения о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына исходят от анонимных источников, которые не внушают доверия. Такое мнение высказал в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

"В сухом остатке у нас только то, что Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) при этом пишет, что он рассылает поздравительные телеграммы, кого-то благодарит, работает с документами. Но есть еще информация о том, что вроде бы из Китая прилетел самолет с врачами, опять-таки то ли Кима лечить, то ли коронавирус обсуждать. А все остальное - это информация от анонимных источников, про которые не очень понятно, есть они или нет, или вброс от тех средств массовой информации, в отношении которых термин "пропагандистская помойка" иногда бывает вполне корректным", - сказал он, комментируя появившиеся в последние дни в прессе спекуляции на тему здоровья лидера КНДР.

Эксперт отметил, что из-за закрытости КНДР приходящие оттуда новости всегда вызывают ажиотаж, хотя на деле они могут не иметь никакого отношения к реальности. Что касается здоровья Ким Чен Ына, которое так активно обсуждают СМИ, то, по словам эксперта, здесь выводы делаются на основе слухов и предположений, что он много курит или что у него наследственный диабет. Однако, указал Асмолов, если исходить из тех данных, которые есть, "Ким считается дееспособным".

Асмолов также напомнил, что предположения о смерти Ким Чен Ына появляются не в первый раз. "В 2014 году его полтора месяца не было на публике. За это время его успели похоронить, но выяснилось, что он по одной из версий ногу потянул, по другой - у него киста на лодыжке была", - добавил аналитик.

Относительно версии о том, что Ким Чен Ын может находиться в самоизоляции из-за пандемии коронавирса, то, по мнению Асмолова, вряд ли она соответствует действительности. Как указал эксперт, во-первых, благодаря жестким мерам КНДР удалось не впустить в страну инфекцию, а во-вторых, власти страны, скорее всего, не стали бы этого скрывать. "На последнем заседании политбюро, где Ким был, они очень активно обсуждали именно вопросы противоэпидемической борьбы", - отметил Асмолов.

СМИ о здоровье Ким Чен Ына

20 апреля телекомпания CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты изучают разведывательные данные об ухудшении состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. Никакого подтверждения этой информации она не привела. Южнокорейские власти в свою очередь заявили об отсутствии у них данных о болезни Ким Чен Ына.

В четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что, согласно его данным, утверждения СМИ об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.