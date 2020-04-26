{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

У пяти работников алмазодобывающей компании в Архангельской области нашли коронавирус

Всего в области подтверждены 175 случаев заражения

ТАСС, 26 апреля. Коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти сотрудников крупного добытчика алмазов - компании "АГД Даймондс" в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

23 апреля коронавирус был подтвержден у 10 специалистов этой компании.

"Среди вновь выявленных заболевших [за последние сутки]: пятеро - сотрудники компании "АГД Даймондс", трое - лица из круга контактов пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным регионального референс-центра, число заразившихся коронавирусом за сутки составило восемь человек. Таким образом, всего в области 175 зараженных, 22 человека выздоровели и выписаны из больниц.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

В 2019 году "АГД Даймондс" добыла 4,84 млн карат по переработке руды - более четырех миллионов тонн. По итогам 2019 года в бюджет Архангельской области в виде налога на добычу полезных ископаемых компания перечислила 3,142 млрд рублей (в 2018 году - 3,076 млрд рублей).

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАрхангельская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Смерть пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех регионах ЦФО
В Тверской области умер первый пациент с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС