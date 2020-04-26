У пяти работников алмазодобывающей компании в Архангельской области нашли коронавирус

ТАСС, 26 апреля. Коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти сотрудников крупного добытчика алмазов - компании "АГД Даймондс" в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.

23 апреля коронавирус был подтвержден у 10 специалистов этой компании.

"Среди вновь выявленных заболевших [за последние сутки]: пятеро - сотрудники компании "АГД Даймондс", трое - лица из круга контактов пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным регионального референс-центра, число заразившихся коронавирусом за сутки составило восемь человек. Таким образом, всего в области 175 зараженных, 22 человека выздоровели и выписаны из больниц.