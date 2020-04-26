У пяти работников алмазодобывающей компании в Архангельской области нашли коронавирус

ТАСС, 26 апреля. Коронавирусная инфекция выявлена еще у пяти сотрудников крупного добытчика алмазов - компании "АГД Даймондс" в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в воскресенье.
23 апреля коронавирус был подтвержден у 10 специалистов этой компании.
"Среди вновь выявленных заболевших [за последние сутки]: пятеро - сотрудники компании "АГД Даймондс", трое - лица из круга контактов пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным регионального референс-центра, число заразившихся коронавирусом за сутки составило восемь человек. Таким образом, всего в области 175 зараженных, 22 человека выздоровели и выписаны из больниц.
В 2019 году "АГД Даймондс" добыла 4,84 млн карат по переработке руды - более четырех миллионов тонн. По итогам 2019 года в бюджет Архангельской области в виде налога на добычу полезных ископаемых компания перечислила 3,142 млрд рублей (в 2018 году - 3,076 млрд рублей).
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.