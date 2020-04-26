Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, продолжает лечение в стационаре, находится в хорошем настроении. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье ее концертный директор Сергей Горох.

"Настроение хорошее, позитивное. Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи", - поделился Горох.

По его словам, певица сама позвонила ему пару дней назад, интересовалась делами театра. "Я объяснил ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции по домам, праздничные мероприятия перенесены", - рассказал он.

Пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор сообщил ТАСС 7 апреля, что 70-летняя певица госпитализирована с пневмонией, ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. В тот же день депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал, что артистка введена в медикаментозную кому. 14 апреля ее концертный директор Сергей Горох сообщил ТАСС, что певица в сознании, в стабильном состоянии.