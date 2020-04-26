Глава Бурятии заявил, что зараженные коронавирусом в республике врачи скрывали симптомы

"Ситуация в четвертой больнице, где были грубейшие нарушения, когда на карантине персонал больницы нарушал все условия карантина, когда при наличии признаков ОРВИ прятали признаки, принимали лекарства, полоскали горло "Мирамистином", что, безусловно, влияло на показатели анализов, довели до ситуации, когда у нас такая вспышка. Это медицинские работники прятали признаки болезни!" - приводит слова Цыденова пресс-служба правительства Бурятии.

Глава республики добавил, что одна из работавших в больнице медсестер заразила мужа - водителя скорой помощи, из-за чего под угрозой оказался весь район. В целом по региону насчитывается 217 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус".

Цыденов также заявил, что правительство республики намерено ввести дополнительные ограничения и отменить планировавшиеся послабления. "Если мы ранее имели завозные случаи болезни, то сегодня имеем внутреннюю вспышку. Поэтому сейчас будем смотреть, как вводить дополнительные ограничения. Мы сегодня будем принимать решение об отзыве допуска к работе тех, кого уже допустили. Мы сейчас будем усиливать ограничительный режим: опять закрывать магазины строительных материалов и все прочие непродовольственные, которые открыли. Парикмахерские услуги будем снова закрывать и принимать усиленные меры для того, чтобы сейчас опять не допустить разрастания инфекции", - сказал глава региона. По словам Цыденова, предварительно, такой режим будет введен снова как минимум до 30 апреля. За этот период необходимо проверить всех контактировавших с инфицированными.

За минувшие сутки в республике зафиксировано 23 новых случая коронавируса, 10 из которых - от очага в городской больнице № 4. В эпидпроцесс оказалась вовлечена и служба скорой помощи больницы. Власти привлекают медицинских врачей и медсестер из других медицинских организаций. Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова выразила благодарность всем, кто вышел на смену в городской больнице.