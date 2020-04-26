В Якутии произошла утечка персональных данных заразившихся коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Утечка персональных данных граждан, зараженных новым коронавирусом, произошла в Алданском районе Якутии, виновные лица устанавливаются. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства республики.

"В городе Алдане, где объявлен карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, произошла утечка информации о заболевших и сдавших тесты. Местные власти намерены жестко пресекать распространение конфиденциальной информации", - говорится в сообщении.

По словам главы Алданского района Северина Позднякова, которые приводит пресс-служба, уже есть положительные результаты по выявлению лиц, распространяющих конфиденциальную информацию, что является уголовно наказуемым деянием. Всего в Алданском районе выявлено 45 заболевших коронавирусной инфекцией.

Согласно опубликованным данным, на 26 апреля в регионе зафиксировано 348 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, подтверждено 45 новых случаев коронавируса.