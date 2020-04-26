Пермские ученые и европейская компания разработали платформу "умных ваучеров" для бизнеса

ПЕРМЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Ученые Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) совместно с международной компанией Lykke Business, основанной в Швейцарии, разработали бесплатную платформу по созданию электронных "умных ваучеров" для обмена на товары или услуги. Проект призван поддержать предпринимателей в период пандемии. Об этом ТАСС рассказал сооснователь компании, руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ Сергей Ивлиев.

"В основе - блокчейн-платформа, которая позволяет выпускать так называемые "умные ваучеры". Любая организация - ресторан, отель, которые находятся в трудной ситуации, - может запустить такую ваучерную программу или программу лояльности очень быстро вот в этой платформе, практически в один клик. И эти ваучеры сразу там зарегистрируются, их можно будет отправлять клиентам. Клиенты могут покупать, с какой-то доплатой их получать. После приобретения ваучер появиться у клиентов в мобильном приложении", - сказал он.

По словам Ивлиева, эта платформа, в первую очередь, интересна предпринимателям из тех отраслей, которые пострадали и понесли убытки из-за введенных ограничений в период пандемии по коронавирусу - туристический, гостиничный, ресторанный бизнес. Например, если человек оплатил проживание в отеле, но отель не может вернуть клиенту деньги, то он выдает ему электронный ваучер, которым можно будет воспользоваться после снятия ограничений.

"Ваучер передаваем, можно кому-то передать, продать. В этой платформе все переносится в [распределенный] реестр, чтобы можно было легко учитывать транзакции по передаче этих ваучеров. Это большая головная боль для какой-нибудь организации. У них, например, нет своего IT, нужно с кем-то взаимодействовать по этому поводу, с провайдером, это не очень просто. А здесь это сделано в едином коде, бесплатная платформа для всех", - пояснил Ивлиев.

Экономисты пермского вуза участвовали в проектировании блокчейн-архитектуры платформы. Ресурс позволит организовывать партнерские сети, упростит учет обязательств перед клиентами. Помимо выдачи ваучеров клиентам, здесь можно вести краудфандинговые мероприятия (привлечение денежных средств от широкой аудитории), бухгалтерский учет. Работать на платформе с открытым программным кодом смогут представители бизнеса со всего мира.

ПГНИУ - один из национальных исследовательских университетов России. Первое высшее учебное заведение на Урале, основаное в 1916 году. Один из учредителей Ассоциации классических университетов России. На сегодняшний день здесь ведется обучение на 12 факультетах и порядка 80 кафедрах. Lykke Business - международная компания, основанная в 2015 году в Швейцарии Ричардом Олсеном. Занимается свободным обменом финансовыми активами на глобальном рынке, используя возможности новейших технологий. Главный офис Lykke расположен в кантоне Цуг.