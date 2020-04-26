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Пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне

Президент Украины отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. га

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил в воскресенье Чернобыльскую зону отчуждения и наградил спасателей, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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"Находясь с рабочей поездкой в Киевской области, президент встретился с работниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые принимали участие в тушении масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Он вручил 22 спасателям государственные награды", - добавили в президентском офисе.

"Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета, мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои", - сказал президент. Зеленский отметил, что огонь уничтожил большой участок леса - более 11 тыс. га.

Вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем президент также посетил Чернобыльскую АЭС, где возложил цветы к памятнику героям Чернобыля.

Теги
УкраинаПожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭСЗеленский, Владимир Александрович
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