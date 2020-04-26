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Пандемия коронавируса нового типа

Томская область ограничила въезд и выезд из региона

Новые меры начнут действовать с 27 апреля

ТОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Движение транспорта через границы Томской области будет ограничено с 27 апреля. Въезд и выезд разрешат только по причинам, связанным со служебной или производственной деятельностью, либо по крайней необходимости. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Томской области.

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"В соответствии с режимами повышенной готовности и полной самоизоляции, которые действуют в Томской области, движение автомобильным транспортом между регионами ограничено. С завтрашнего дня, 27 апреля, на постах при въезде в Томск автомобилисты будут обязаны обосновать свое передвижение, предъявив соответствующие служебные задания или документы, подтверждающие необходимость срочного выезда за пределы Томской области (либо въезда в регион), связанные с личными обстоятельствами", - говорится в сообщении.

В Томской области, где выявлены 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Кроме того, регион временно приостановил автобусное сообщение с другими субъектами РФ.

Теги
РоссияТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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