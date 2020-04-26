{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили у норок на двух фермах в Нидерландах

Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания подозревает, что речь идет о передаче вируса от человека к животному

ГААГА, 26 апреля. /ТАСС/. Несколько норок на двух фермах в голландской провинции Северный Брабант заражены коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее словам, животные испытывают пищеварительные проблемы и проблемы с дыханием. "Наше министерство подозревает, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников этих ферм имеются симптомы заболевания, вызываемого коронавирусом", - сказала Схаутен.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, это первые животные в Нидерландах, у которых обнаружен коронавирус. И, насколько известно, это первый случай, когда вызываемое коронавирусом заболевание выявлено у разводимых в промышленных масштабах животных.

На двух фермах в общей сложности содержатся 20 тыс. норок. Для предотвращения распространения заболевания вывоз животных и навоза с этих ферм запрещен. По совету института все дороги в радиусе 400 метров от фермы перекрыты для велосипедистов и пешеходов. "Это сделано в качестве меры предосторожности, - подчеркнули в организации. - Как нам известно, норки не несут риск передачи коронавируса людям". На соседних фермах тем временем проводятся тесты, чтобы отследить возможное дальнейшее распространение вируса.

В институте добавили, что не у многих животных ранее обнаруживался коронавирус. Известны случаи заражения у собак и кошек, в том числе в соседней Бельгии, однако на данный момент считается, что другие домашние животные, такие как коровы, овцы и козы, не могут являться носителями инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен более чем у 37,8 тыс. человек, умерли свыше 4,4 тыс. человек. Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. До 19 мая закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и спортклубы, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты, массажные салоны. Людям рекомендуется оставаться дома, по возможности работать удаленно, соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга на улице и в магазинах, не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Кроме того, в стране до 1 сентября запрещены все массовые мероприятия.

Теги
НидерландыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Они предполагают, что такое заявление глава государства может сделать 28 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС