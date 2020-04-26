В Курске умер епископ Железногорский и Льговский с подтвержденным коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, умер в больнице им. Семашко в Курске. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Владыка Вениамин скончался, это правда", - сказал он.

По его словам, причина смерти уточняется, но по предварительным данным, смерть наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации Курской области, епископ несколько дней находился в больнице имени Семашко, у него был диагностирован коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний. "Окончательное заключение о причинах смерти будет несколько позже", - сказали в пресс-службе.

Епископ Венимамин (Королев) родился в 1965 году в Орловской области. В 1995 году окончил Орловский государственный институт искусства и культуры, в 2010 году - Курскую духовную семинарию. В октябре 1996 году поступил на послушание в Знаменский мужской монастырь города Курска. В июле 2012 года решением Священного Синода избран епископом Железногорским и Льговским. В августе того же года возведен в сан архимандрита.