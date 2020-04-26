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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: фермеры перекрыли мост через Днепр на въезде в Херсон

Они требуют открытия рынков

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Около 300 фермеров заблокировали Антоновский мост на въезде в Херсон, требуя от властей открыть рынки, которые прекратили работу в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Укринформ".

Предприниматели возмущены закрытием местных рынков на карантин, что лишило их заработка, тогда как в область ввозят товары, в том числе овощи и фрукты из других регионов, крупные сети супермаркетов.

На месте проведения акции за порядком следят около 70 сотрудников полиции. Правоохранители разъясняют собравшимся, что необходимо соблюдать дистанцию и носить маски. Однако люди на их замечания не реагируют, а некоторые находятся без средств индивидуальной защиты.

Ранее фермеры других регионов Украины, в частности Одесской, Днепропетровской и Запорожской областей, также выражали недовольство тем, что из-за карантина не могут продать выращенную продукцию и вынуждены выбрасывать ее.

На Украине в связи с пандемией коронавируса действует карантин, его ввели 17 марта.

Теги
УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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