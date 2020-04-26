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Пандемия коронавируса нового типа

Смерть пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех регионах ЦФО

В Тверской области умер первый человек, зараженный коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировали во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В воскресенье первый житель Тверской области с коронавирусной инфекцией нового типа умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Тверская область до 26 апреля оставалась единственным регионом ЦФО, где с начала выявления первых случаев заражения жителей не было зафиксировано ни одного смертельного.

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"В Тверской области [за минувшие сутки] подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции. Один человек с подтвержденным коронавирусом умер", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что умерший 68-летний мужчина, кроме наличия коронавирусной инфекции, имел также в анамнезе хронические заболевания, в том числе гипертонию. Всего в регионе к 26 апреля зафиксировали 464 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 24 человека успешно завершили комплексную терапию.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТверская областьПандемия коронавируса нового типа
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