Смерть пациентов с коронавирусом зафиксировали во всех регионах ЦФО

ТАСС, 26 апреля. Смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировали во всех регионах Центрального федерального округа (ЦФО). В воскресенье первый житель Тверской области с коронавирусной инфекцией нового типа умер в больнице, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Тверская область до 26 апреля оставалась единственным регионом ЦФО, где с начала выявления первых случаев заражения жителей не было зафиксировано ни одного смертельного.