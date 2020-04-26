В Ленинградской области умерла медсестра из Гатчинской клинической больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщило о смерти медсестры из Гатчинской клинической межрайонной больницы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, проводятся исследования причин смерти, в рамках которой также будут взяты анализы на коронавирус.

"Она скончалась, диагноз [на коронавирус] пока не подтвержден, работает комиссия. Прижизненный анализ на коронавирус был отрицательным", - сказали в управлении.