В Ленинградской области умерла медсестра из Гатчинской клинической больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области сообщило о смерти медсестры из Гатчинской клинической межрайонной больницы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления, проводятся исследования причин смерти, в рамках которой также будут взяты анализы на коронавирус.
"Она скончалась, диагноз [на коронавирус] пока не подтвержден, работает комиссия. Прижизненный анализ на коронавирус был отрицательным", - сказали в управлении.
В пресс-службе администрации Ленинградской области ТАСС также подтвердили смерть медсестры, отметив, что проводятся исследования причин смерти.
Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 700 человек, выздоровели 80. Регион занимает восьмое место по общему числу заразившихся среди регионов России.
По последним данным, в Петербурге выявлено 3 077 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Также город входит в число девяти регионов, где превышен среднероссийский показатель числа заразившихся - 32,1 на 100 тыс. жителей. Выздоровели после заражения коронавирусом 489 человек, умерли 27.