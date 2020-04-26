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75-летие Победы

Посол России в Сараево призвал отказаться от искажения исторической правды о нацизме

Петр Иванцов принял участие в церемонии памяти жертв концлагеря Ясеновац, который был освобожден югославскими партизанами 23 апреля 1945 года

БЕЛГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Посол России в Боснии и Герцеговине Петр Иванцов принял участие в церемонии памяти жертв усташского концлагеря Ясеновац в мемориальном комплексе в Доня-Градине в честь 75-летия его освобождения югославскими партизанами (23 апреля 1945 года). Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе российского посольства.

"Свято чтим память всех невинно убиенных и погибших в борьбе против фашизма. Освобождение лагеря Ясеновац - великая веха в антифашистской народно-освободительной борьбе, принижать значение которой значит отрицать историческую правду", - заявил дипломат.

Система лагерей смерти "Ясеновац" была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Сам лагерь "Ясеновац" располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией.

"Ясеновац" называли "Балканским Освенцимом". Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. В "Ясеноваце" применяли специальные ножи, которые надсмотрщики называли "сербосеками". Это страшное приспособление было главным инструментом усташей в соревнованиях по скоростному перерезанию горла узникам. К концу войны ежедневная "норма смерти" составляла там 500-600 человек. Нередко изувеченных людей сжигали заживо.

Факты о "Ясеноваце" вызвали шок даже у историков, изучающих Холокост. "Немцы держали дистанцию в отношении своих жертв, они хотели сохранять свои руки чистыми. Усташи же наслаждались мучением своих жертв. В "Ясеноваце" было важно, чтобы жертвы мучались", - заявил в интервью сербскому телеканалу Happy израильский историк, главный исследователь Института Холокоста Гидеон Грайф, автор монографии "Ясеновац - Аушвиц Балкан".

Теги
Босния и Герцеговина75-летие Победы
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