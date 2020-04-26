В Уфе оштрафовали мужчину, покинувшего территорию обсерватора

"Мотивы, к сожалению, мне неизвестны, гражданин, который находился на обсервации, покинул зону обсервации, его документы был переданы в наши органы надзора и контроля, судом был назначен штраф в соответствии с нарушением закона", - сказал Забелин.

ТАСС, 26 апреля. Жителя Башкирии оштрафовали на 15 тыс. рублей за то, что он самовольно покинул территорию обсерватора в Уфимском районе, сообщил в воскресенье во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале, министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Как пояснил в ходе брифинга представитель управления Роспотребнадзора по республике Венер Изикаев, гражданин покинул территорию обсерватора "Родник здоровья", его оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Министр здравоохранения республики также отметил, что в обсерваторе созданы все необходимые условия для комфортного нахождения. "Там отдельное помещение, где имеются все необходимые условия для проведение обсервации. Это и санитарно-гигиенические условия, и питание, и отдых", - добавил Забелин.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии журналистам сообщили, что гражданин был оштрафован за нарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"). Его обнаружили в селе Нижегородка.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным ресурса, в Башкирии зарегистрировано 527 случаев заражения, 59 человек выздоровели, 14 заразившихся умерли.