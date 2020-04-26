DM: Британия заказала 50 млн устройств для анализов на антитела к новому коронавирусу

ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу. Как сообщила в воскресенье газета Daily Mail , британские эксперты возлагают большие надежды на устройства, разработанные в Оксфордском университете и подходящие для использования в домашних условиях.

По данным издания, по капле взятой из пальца крови новый тест может за 20 минут показать наличие антител. Прототип устройства отображает результат анализа в небольшом окошке в виде одной или двух полосок наподобие тестов для определения беременности. Участники британского консорциума по разработке методов быстрого тестирования (Rapid Testing Consortium) считают, что к июню смогут наладить производство 1 млн таких устройств в неделю, а к концу года выпустить 50 млн. Их цена должна составить около £10 (примерно $12,5) за штуку.

Предполагается, что люди, у которых анализ покажет наличие антител, смогут сфотографировать результат и отправить властям для занесения информации в специальную базу. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обращает внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине ВОЗ пока не рекомендует введение правительствами отдельных стран "иммунных паспортов" или сертификатов о невосприимчивости к вирусу, так как это может ускорить распространение инфекции.

По данным Минздрава Великобритании, обнародованным 25 апреля, количество умерших в стране пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс., число инфицированных приблизилось к 150 тыс. Еще 23 марта в стране был введен карантин, однако в британском кабмине пока не говорят о том, когда введенные ограничения начнут ослаблять. Предполагается, что среди необходимых для этого условий будет массовое тестирование населения на заражение COVID-19 и наличие антител в сочетании с выявлением и изоляцией лиц, контактировавших с заболевшими. Определять потенциально зараженных помогут специальные приложения для мобильных телефонов.