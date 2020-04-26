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Пандемия коронавируса нового типа

НТВ запускает проект "24/7 COVID-19" о работе врачей в период пандемии

Программа будет выходить с понедельника по четверг. Всего запланировано 12 выпусков

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Телеканал НТВ в понедельник, 27 апреля, представит программу "24/7 COVID-19" о работе врачей в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе канала.

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Проект выходит при участии АНО "Национальные приоритеты" и портала стопкоронавирус.рф.

"Каждый день с понедельника по четверг в эфире НТВ телезрители смогут наблюдать за работой больниц в период эпидемии. Всего запланировано 12 выпусков программы", - рассказали в пресс-службе.

В первом эпизоде, который также будет размещен на сайте стоппокронавирус.рф и канале проекта в YouTube, зрители узнают, сколько минут проходит от попадания пациента на территорию больницы до его перевода в реанимацию, как себя чувствуют врачи, которые уже четыре недели не выходили за пределы больницы, в чем секрет их самоотверженности и героизма, что врачи думают о коронавирусе и самоизоляции.

"За 12 минут мы познакомимся с врачом и проживем с ним один день в стенах больницы. Цель проекта - услышать реальные истории пациентов и героев-врачей. Первый выпуск расскажет о работе клинической больницы №1 на Пятницком шоссе в Москве, которая одна из первых перепрофилировалась в инфекционное учреждение для людей с COVID-19", - цитирует пресс-служба генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софию Малявину.

Съемочная группа проживает полный рабочий день врача вместе с ним, они находятся в "грязной зоне" - эпицентре борьбы с коронавирусной инфекцией, берут интервью у пациентов, а также оперативно снимают все медицинские процессы, происходящие за закрытыми дверьми реанимации и операционных.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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