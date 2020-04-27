В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Субъекты Сибирского федерального округа (СФО) развернули 10,8 тыс. коек для зараженных коронавирусом, что составляет 105% от плана. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло по итогам совещания с губернаторами сибирских регионов.

"В соответствии с поручением главы государства [Владимира Путина], в субъектах федерации округа завершается подготовка коечного фонда для приема больных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 25 апреля всего в округе развернуто 10,8 тыс. коек, что составляет 105% от запланированного", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, регионам следует начать формировать резервный коечный фонд на случай ухудшения ситуации. Пресс-служба при этом отмечает, что плановые показатели по обеспечению аппаратами ИВЛ и другим специфическим реанимационным оборудованием достигнуты не во всех регионах.

Участники совещания обратили внимание на важность межрегиональной кооперации. Сибирские регионы уже увеличили объемы производства медицинских изделий, комплектующих и расходных материалов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, которые поставляют в те субъекты, где их нехватает. "Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.

Полпред также добавил, что нельзя ограничивать межрегиональные связи, особенно грузоперевозки. При этом в преддверии начала туристического сезона важно оградить туристические регионы от массового наплыва туристов, тем более что деятельность всех туристических объектов и зон в настоящее время приостановлена. Меняйло призвал глав сибирских регионов усилить контрольную и профилактическую работу с гражданами, направленную на соблюдение режима самоизоляции.

По данным федерального оперативного штаба, по состоянию на 12:00 мск воскресенья в регионах СФО зарегистрировано 1 633 случая заражения коронавирусом, при этом 195 человек выздоровели и 20 человек умерли. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Красноярском крае, там инфицировано 508 человек.