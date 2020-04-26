На Камчатке в отдаленное село доставили мобильную пекарню

ТАСС, 26 апреля. Мобильная пекарня доставлена в отдаленное село Средние Пахачи на северо-востоке Камчатского края. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Солодов.

"Это видео мне прислали из села Средние Пахачи. В этот северный поселок успели доставить мобильную пекарню и все необходимое для выпекания хлеба! Более 300 километров по снежной целине. И если не получилось бы сейчас - пришлось бы ждать следующей зимы", - сказал глава региона.

Солодов отмечает, что монтаж оборудования уже начался и в скором времени жители села смогут оценить выпечку.

Село Средние Пахачи в Камчатском крае расположен на реке Пахача в Олюторском районе края. Его население составляет чуть более 300 человек.