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Развитие Дальнего Востока

На Камчатке в отдаленное село доставили мобильную пекарню

Там уже начали устанавливать оборудование
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 26 апреля. Мобильная пекарня доставлена в отдаленное село Средние Пахачи на северо-востоке Камчатского края. Об этом рассказал в своем официальном Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Солодов.

"Это видео мне прислали из села Средние Пахачи. В этот северный поселок успели доставить мобильную пекарню и все необходимое для выпекания хлеба! Более 300 километров по снежной целине. И если не получилось бы сейчас - пришлось бы ждать следующей зимы", - сказал глава региона.

Солодов отмечает, что монтаж оборудования уже начался и в скором времени жители села смогут оценить выпечку.

Село Средние Пахачи в Камчатском крае расположен на реке Пахача в Олюторском районе края. Его население составляет чуть более 300 человек.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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