Слуцкий: Кьеза всегда отстаивал свои убеждения, невзирая на мнение западного мейнстрима

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Умерший на 80-м году жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза был человеком благородных убеждений, он отстаивал их, несмотря на шквал критики со стороны западной политической элиты. Такой комментарий ТАСС в воскресенье дал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Джульетто Кьеза не был частью западного мейнстрима, он находил в себе силы плыть против течения и отстаивать свои благородные убеждения, навлекая на себя шквал критики европейских СМИ и истеблишмента. Нелегко быть в стороне от общей стаи. Кьеза оставался собой до конца - честным и принципиальным", - сказал Слуцкий.

Он напомнил, что Кьеза, будучи известным политиком и журналистом, симпатизировал России, часто бывал в РФ. "Мы были в хорошем контакте, сотрудничали по парламентской и правозащитной линии, в том числе в рамках взаимодействия с Российским фондом мира (РФМ). Именно по приглашению РФМ он побывал вместе с российской делегацией в Сирии в 2017 году, встречался с президентом Башаром Асадом, посмотрел базу ВКС РФ в Хмеймиме", - резюмировал Слуцкий, выразив соболезнования родным и близким Кьезы.

Итальянский журналист, публицист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза умер минувшей ночью от инфаркта. Эту информацию подтвердила ТАСС в воскресенье его супруга Фьямметта Кукурния. 4 сентября журналисту, бывшему европарламентарию, корреспонденту итальянских изданий в России исполнилось бы 80 лет.

Кьеза был хорошо известен в России, где в разные годы представлял ведущие издания. Сначала он работал корреспондентом L'Unita, затем газеты La Stampa и ряда телевизионных каналов. Кьеза стал свидетелем болезненных событий, связанных с распадом СССР. Именно он задавал острые вопросы на пресс-конференциях представителям тогдашнего руководства. Его связывала дружба с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, у которого Кьеза не раз брал интервью. Журналист часто бывал в РФ и считался одним из самых авторитетных специалистов в области политики современной России и ситуации в стране.